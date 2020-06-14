За 100 дней работы Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля парламентарии приняли лишь один правительственный законопроект. В целом министры подали в Верховную Раду 39 проектов.

Нардепы проголосовали только за один законопроект правительства Шмыгаля

Единственная инициатива правительства, за которую проголосовали парламентарии, – внесение изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Речь идет о непрерывном обеспечении питания военнослужащих. Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины в фейсбуке.

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В КИУ отметили: показатель законодательной инициативы правительства лишь 2,5%. Остальные непринятые документы – до сих пор в Раде.

Правительство Шмыгаля и правительство Гончарука: кто эффективнее

Правительство Шмыгаля – менее эффективное, чем правительство Гончарука. Кабмин под руководством последнего за 100 дней работы подал 44 проекта, из них в законы превратились от 7 до 16%.

Один поддержанный законопроект за 100 дней – это полный провал законодательной работы правительства. Сейчас Кабинет министров и монобольшинство больше напоминают политических оппонентов, чем одну команду. В период пандемии именно правительство должно стать ключевым центром разработки законодательных решений,

– рассказал председатель КИУ Алексей Кошель.

Во время пандемии правительство не проявляло инициативы, – КИУ

В комитете избирателей сообщают, что во время пандемии парламент принял 22 законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусным недугом. Однако все они – авторства нардепов, инициатив правительства среди них нет.

При этом часто даже дискуссии о законодательных методах борьбы с коронавирусом обходились без привлечения Кабинета министров. К примеру, как это имело место в ситуации с законопроектами по страхованию медиков,

– уточнил Кошель.

Обратите внимание! В интервью "Украинской правде" Владимир Зеленский назвал Дениса Шмыгаля неплохим премьер-министром. Однако ранее СМИ со ссылкой на источники в парламенте сообщали, что не исключено, что Кабмин Шмыгаля может уйти в отставку уже в этом году – перед местными выборами в октябре.