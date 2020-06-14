За 100 днів роботи Кабміну під керівництвом Дениса Шмигаля парламентарі ухвалили лише один урядовий законопроєкт. Загалом міністри подали до Верховної Ради 39 проєктів.

Нардепи проголосували лише за один законопроєкт уряду Шмигаля

Єдина ініціатива уряду, за яку проголосували парламентарі, – внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Мовиться про безперервне забезпечення харчування військовослужбовців. Про це повідомляють у Комітеті виборців України у фейсбуці.

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У КВУ зазначили: показник законодавчої ініціативи уряду лише 2,5%. Решта неухвалених документів – досі у Раді.

Уряд Шмигаля та уряд Гончарука: хто ефективніший

Уряд Шмигаля – менш ефективний, ніж уряд Гончарука. Кабмін під керівництвом останнього за 100 днів роботи подав 44 проєкти, із них на закони перетворились від 7 до 16%.

Один підтриманий законопроєкт за 100 днів – це повний провал законодавчої роботи уряду. Зараз Кабінет міністрів і монобільшість більше нагадують політичних опонентів, аніж одну команду. У період пандемії саме уряд мав стати ключовим центром розробки законодавчих рішень,

– розповів голова КВУ Олексій Кошель.

Під час пандемії уряд не проявляв ініціативи, – КВУ

У комітеті виборців повідомляють, що під час пандемії парламент ухвалив 22 законопроєкти, спрямовані на боротьбу з коронавірусною недугою. Проте усі вони – авторства нардепів, ініціатив уряду серед них немає.

При цьому часто навіть дискусії щодо законодавчих методів боротьби з коронавірусом обходилися без залучення Кабінету міністрів. До прикладу, як це мало місце в ситуації із законопроєктами щодо страхування медиків,

– уточнив Кошель.

Зверніть увагу! В інтерв'ю "Українській правді" Володимир Зеленський назвав Дениса Шмигаля непоганим прем'єр-міністром. Проте раніше ЗМІ з посиланням на джерела у парламенті повідомляли, що не виключено, що Кабмін Шмигаля може піти у відставку вже цього року – перед місцевими виборами у жовтні.