Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге 14 марта.

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Чиновник отметил, что под ударом врага оказались Мариуполь, Киев, Харьков, Чернигов и другие украинские города. В то же время несмотря на бомбардировки, в целом продвижение захватчиков почти везде остановилось.

Отсутствие прогресса в значительной мере объясняется украинским сопротивлением. Несколько раз россияне сознательно делали паузы, чтобы перегруппироваться, но в основном задержка их сил связана с сопротивлением украинцев, а не из-за намеренной паузы со стороны россиян,

– пояснил чиновник Пентагона.

Ранее в Минобороны США указывали, что украинская система ПВО до сих пор остается эффективной.