Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу 14 березня.

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Урядовець зазначив, що під ударом ворога опинилися Маріуполь, Київ, Харків, Чернігів та інші українські міста. Водночас Незважаючи на бомбардування, загалом просування загарбників майже всюди зупинилося.

Відсутність прогресу значною мірою пояснюється українським опором. Кілька разів росіяни свідомо робили паузи, щоб перегрупуватися, але здебільшого затримка їхніх сил пов'язана з опором українців, а не через навмисну паузу з боку росіян,

– пояснив високопосадовець Пентагону.

Раніше у Міноборони США вказували, що українська система ППО досі залишається ефективною.