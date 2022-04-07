Россия бросает на фронт срочников

СБУ удалось перехватить разговор российского военного со знакомой женщиной. На вопрос, где он находится, россиянин ответил, что в аду – в Украине.

К слову Сдался в плен, когда увидел, как людей используют как живой щит – бывший военный России

Оккупант пожаловался на свое руководство и заявил, что о них даже не упоминают.

Обо мне здесь совсем забыли вообще. Они недели две думали, что мы уже погибли,

– сказал враг.

Перехваченный разговор оккупанта подтвердил, что Россия отправляет на войну срочников. "Здесь пи**ец!", – кратко описал ситуацию россиянин.

Девушка рассказала собеседнику, что российская пропаганда заявляет о малом количестве погибших военных РФ. На это оккупант рассмеялся и заявил о больших потерях.

В первые два дня только из нашей бригады 500 человек по кусочкам в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромные. В плен много берут…

– сказал российский снайпер.

Враг также подтвердил, что россияне обстреливают мирное население и оккупировали поселок. "Вот сейчас дом заняли. Здесь в нем гражданские жили... Мы их выгнали нах*уй", – признался оккупант.

В конце разговора он отметил, что его товарищи пьяны. Россиянин сказал, что ждет ротации, чтобы вернуться домой и написать заявление на увольнение.

Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь,

– резюмировал террорист армии РФ.

Видео перехваченного разговора