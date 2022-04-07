Россия бросает на фронт срочников
СБУ удалось перехватить разговор российского военного со знакомой женщиной. На вопрос, где он находится, россиянин ответил, что в аду – в Украине.
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Оккупант пожаловался на свое руководство и заявил, что о них даже не упоминают.
Обо мне здесь совсем забыли вообще. Они недели две думали, что мы уже погибли,
– сказал враг.
Перехваченный разговор оккупанта подтвердил, что Россия отправляет на войну срочников. "Здесь пи**ец!", – кратко описал ситуацию россиянин.
Девушка рассказала собеседнику, что российская пропаганда заявляет о малом количестве погибших военных РФ. На это оккупант рассмеялся и заявил о больших потерях.
В первые два дня только из нашей бригады 500 человек по кусочкам в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромные. В плен много берут…
– сказал российский снайпер.
Враг также подтвердил, что россияне обстреливают мирное население и оккупировали поселок. "Вот сейчас дом заняли. Здесь в нем гражданские жили... Мы их выгнали нах*уй", – признался оккупант.
В конце разговора он отметил, что его товарищи пьяны. Россиянин сказал, что ждет ротации, чтобы вернуться домой и написать заявление на увольнение.
Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь,
– резюмировал террорист армии РФ.
Видео перехваченного разговора
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