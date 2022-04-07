Росія кидає на фронт строковиків
СБУ вдалося перехопити розмову російського військового зі знайомою жінкою. На запитання, де він наразі перебуває, росіянин відповів, що в пеклі – в Україні.
До слова Здався в полон, коли побачив, як людей використовують наче живий щит, – ексвійськовий Росії
Окупант поскаржився на своє керівництво та заявив, що про них навіть не згадують.
Про мене тут зовсім забули взагалі. Вони тижнів два всі думали, що ми вже загинули,
– сказав ворог.
Перехоплена розмова окупанта підтвердила, що Росія відправляє на війну строковиків. "Тут пі**єц!", – коротко описав ситуацію росіянин.
Дівчина розповіла співрозмовнику, що російська пропаганда заявляє про малу кількість загиблих військових РФ. На це окупант розсміявся та заявив про великі втрати.
У перші два дні лише з нашої бригади 500 людей за шматочками, у пакетах привезли. Ми величезних втрат зазнаємо, величезних. У полон багато беруть…,
– сказав російський снайпер.
Ворог також підтвердив, що росіяни обстрілюють мирне населення та окупували село. "Ось зараз дім зайняли. Тут у ньому цивільні жили... Ми їх вигнали нах*уй", – зізнався окупант.
Наприкінці розмови він зазначив, що його товариші п'яні. Росіянин сказав, що чекає ротації, щоб повернутися додому й написати заяву на звільнення.
Приїжджаю і одразу звільняюся, якщо повернусь,
– резюмував терорист армії РФ.
Відео перехопленої розмови
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