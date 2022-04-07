Росія кидає на фронт строковиків

СБУ вдалося перехопити розмову російського військового зі знайомою жінкою. На запитання, де він наразі перебуває, росіянин відповів, що в пеклі – в Україні.

До слова Здався в полон, коли побачив, як людей використовують наче живий щит, – ексвійськовий Росії

Окупант поскаржився на своє керівництво та заявив, що про них навіть не згадують.

Про мене тут зовсім забули взагалі. Вони тижнів два всі думали, що ми вже загинули,

– сказав ворог.

Перехоплена розмова окупанта підтвердила, що Росія відправляє на війну строковиків. "Тут пі**єц!", – коротко описав ситуацію росіянин.

Дівчина розповіла співрозмовнику, що російська пропаганда заявляє про малу кількість загиблих військових РФ. На це окупант розсміявся та заявив про великі втрати.

У перші два дні лише з нашої бригади 500 людей за шматочками, у пакетах привезли. Ми величезних втрат зазнаємо, величезних. У полон багато беруть…,

– сказав російський снайпер.

Ворог також підтвердив, що росіяни обстрілюють мирне населення та окупували село. "Ось зараз дім зайняли. Тут у ньому цивільні жили... Ми їх вигнали нах*уй", – зізнався окупант.

Наприкінці розмови він зазначив, що його товариші п'яні. Росіянин сказав, що чекає ротації, щоб повернутися додому й написати заяву на звільнення.

Приїжджаю і одразу звільняюся, якщо повернусь,

– резюмував терорист армії РФ.

Відео перехопленої розмови

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