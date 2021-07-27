Однако с 2020 года уменьшилось количество украинцев, не поддерживающих Томос – с 24% до 19%. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
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Поддерживают ли украинцы предоставление Томоса ПЦУ
- Скорее да – 45%;
- Скорее нет – 19%;
- Мне это безразлично – 31%;
- Затрудняюсь ответить – 4%.
Больше всего поддерживают автокефалию ПЦУ жители Запада – 59%, меньше всего – Востока – 26%. Преимущественно благосклонны к Томосу люди в возрасте 50 – 59 лет. Таких 55%. Чем моложе украинцы, тем меньше уровень поддержки.
Кстати, 50% верующих УПЦ МП выступили против Томоса. Зато 64 – 66% прихожан ПЦУ и греко-католиков – "за".
Электоральные симпатии
Больше всего сторонников предоставления Томоса ПЦУ среди избирателей "Европейской Солидарности", "Голоса", "Украинской стратегии" и тому подобное. Меньше всего – среди электората "Оппозиционной платформы", партии Мураева "Наши" и партии "Шария".