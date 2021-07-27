Однак з 2020 року зменшилась кількість українців, що не підтримують Томос – з 24% до 19%. Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Чи підтримують українці надання Томосу ПЦУ

  • Скоріше так – 45%;
  • Скоріше ні – 19%;
  • Мені це байдуже – 31%;
  • Важко відповісти – 4%.

Найбільше підтримують автокефалію ПЦУ жителі Заходу – 59%, найменше – Сходу – 26%. Переважно прихильні до Томосу люди, віком 50 – 59 років. Таких 55%. Чим молодші українці, тим менший рівень підтримки.

До речі, 50% вірян УПЦ МП виступили проти Томосу. Натомість 64 – 66% парафіян ПЦУ та греко-католиків – "за".

Електоральні симпатії

Найбільше прихильників надання Томосу ПЦУ є серед виборців "Європейської Солідарності", "Голосу", "Української стратегії" тощо. Найменше – серед електорату "Опозиційної платформи", партії Мураєва "Наші" та партії "Шарія".