Про це свідчать дані свіжого соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Важливо Понад третина українців є прихожанами ПЦУ, тоді як до Онуфрія ходять менше за 30%

Як українці ставляться до УПЦ МП

Згідно з результатами опитування, серед трьох найбільших церков України найбільше респондентів позитивно ставляться до ПЦУ. Її підтримують аж 52% українців, ще 34% – ставляться нейтрально і 9% – негативно.

Водночас до УПЦ МП у позитивно ставляться лише 24% населення. Цей показник зріс у порівнянні з червнем 2020 року. Тоді УПЦ МП підтримували 23%. Нейтральні погляди висловили 37% опитаних, а негативні – 35%.



Як українці ставляться до ПЦУ, УПЦ МП та УГКЦ / Дані КМІС

А як щодо Онуфрія

Очільник УПЦ МП Онуфрій подобається 20% українців. Нейтральної думки – 39%, а про негативне ставлення заявили – 29%.

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Про протести УПЦ МП

Серед усіх опитаних 41% вважає, що протести прихильників УПЦ МП – це спроба дестабілізувати ситуацію в Україні. Водночас таку ж думку підтримують 42% прихильників Онуфрія.

Про які протести мовиться

15 червня прихильники Московського патріархату влаштували акцію протесту у Києві. Учасники акції заявили, що вимагають від депутатів зберегти за московською церквою назву "Українська православна церква".

Додамо, що 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону про перейменування Української православної церкви. Зокрема, передбачалося, що УПЦ МП повинна вказати свою приналежність до Росії.

Що відомо про дослідження

Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології упродовж 25 – 28 червня 2021 року. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1 003 респонденти з усіх регіонах України, крім окупованого Криму.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: