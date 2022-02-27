Об этом сообщил в соцсетях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что украинская армия – очень сильная.
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Ежедневно силы украинской армии крепнут, – Залужный
Нам противостоит одна из величайших армий мира. Но мы сильнее!
И каждый день наши ряды крепнут,
– подчеркнул Залужный.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат военным. На время войны каждый из них будет получать по 100 тысяч гривен в месяц.
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