Про це повідомив у соцмережах головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зазначив, що українська армія – дуже сильна.

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Щодня сили української армії міцнішають, – Залужний

Нам протистоїть одна з найбільших армій світу. Але ми сильніші!

І щодня наші лави міцніють,

– наголосив Залужний.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат військовим. На час війни кожен з них отримуватиме по 100 тисяч гривень щомісяця. При цьому президент наголосив, що наші захисники воюють не за гроші, а за те, щоб було "сьогодні" і "завтра".

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