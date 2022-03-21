Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

К теме 26 автобусов поехали из Запорожья в Бердянск

По его словам, 3985 мариупольцев прибыли в Запорожье 11 автобусами из Бердянска, а также частным транспортом. Эвакуация продолжится в понедельник, 21 марта, в частности, планируется привлечь 50 автобусов из Запорожья.

Место сбора для эвакуации автобусами в Бердянске – площадь перед городским спорткомплексом в Бердянске по ул. Мелитопольское шоссе, 27. В Бердянске действует горячая линия, на которую можно обратиться для получения помощи по временному размещению и эвакуации в Запорожье,

– отметил Тимошенко.

Номера горячей линии:

+380975515917;

+380504397529;

+380615336276;

+380615335252.

Также Тимошенко подчеркнул, что 21 марта эвакуация мариупольцев автобусами будет из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности, из села Мелекино.

В Бердянске продолжат дозаправку частных автомобилей мариупольцев, которые двигаются по маршруту гуманитарного коридора. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а; ул.Мелитопольское шоссе, 87б,

– говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель руководителя ОП сообщил, что в Киевской области было успешно эвакуировано 3 310 человек. Также из Харькова удалось доставить гуманитарную помощь в поселок Рогань.

Брифинг Ирины Верещук от 21 марта – смотрите видео: