Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

До теми 26 автобусів поїхали із Запоріжжя до Бердянська

За його словами, 3 985 маріупольців прибули до Запоріжжя 11 автобусами з Бердянська, а також приватним транспортом. Евакуація продовжиться у понеділок, 21 березня, зокрема, планується залучити 50 автобусів із Запоріжжя.

Місце збору для евакуації автобусами в Бердянську – площа перед міським спорткомплексом в Бердянську по вул. Мелітопольське шосе, 27. У Бердянську діє гаряча лінія, на яку можна звернутись для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуації до Запоріжжя,

– зазначив Тимошенко.

Номери гарячої лінії:

+380975515917;

+380504397529;

+380615336276;

+380615335252.

Також Тимошенко підкреслив, що 21 березня евакуація маріупольців автобусами буде з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема, з села Мелекіне.

У Бердянську продовжать дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а; вул.Мелітопольське шосе, 87б,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, заступник керівника ОП повідомив, що в Київській області було успішно евакуйовано 3 310 людей. Також з міста Харків вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань.

До теми – Брифінг Ірини Верещук від 21 березня – дивіться відео: