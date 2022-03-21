Про чергову колону автобусів розповідають у телеграмі Маріупольської міської ради.
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У сторону Маріуполя вирушили ще 26 автобусів
Повідомляється, що із Запоріжжя до Бердянська вирушили ще 26 автобусів. Вони відправилися до Бердянська, Мангушу, а також Нікольського.
Раніше стало відомо, що у напрямку Маріуполя із Запоріжжя відправили 21 автобус.
Нагадаємо, що для евакуації з Донеччини 21 березня відкрили гуманітарні коридори:
- Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів – спорткомплекс на вулиці Мелітопольське шосе, 27;
- У Мангушській територіальній громаді евакуація буде із села Юріївка. Місце зборів – пансіонат "Зміна".
- Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів – школа номер 2, вулиця Паркова, 23.
До теми – Брифінг Ірини Верещук від 21 березня – дивіться відео: