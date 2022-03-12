Эвакуацию проводили из Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля. Из Киева людей поездами отправляли в западные регионы.

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За последние 3 дня поездами на Западную Украину отправили больше 10 000 спасенных от огня оккупантов людей,

– отметили в КГГА.

Заметим, украинские власти постоянно договариваются с Россией об организации "зеленых коридоров" и безопасном вывозе населения. Однако рашисты часто нарушают слово и обстреливают гражданское население. Россияне не жалеют никого – стреляют даже в детей.

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