Об этом рассказал Ярема Дух, один из соавторов идеи основания такого аккаунта. По его словам, до вторжения России за страницей следили около 330 тысяч человек.

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Количество подписчиков продолжает расти

26 февраля он сообщил, что лишь за три дня на украинский официальный твиттер подписалось 800 тысяч человек со всего мира. По состоянию на вечер понедельника, 28 февраля, их уже более 1,5 миллиона. И это количество постоянно растет.

Внимание всего мира приковано к нашему государству, в которое нагло вторглась Россия. "Пока правительства государств чешут себе головы, простые граждане показывают поддержку Украине как могут", – написал Ярема.

Старая и новая команды аккаунта решили объединиться и работать, чтобы вместе противодействовать агрессору,

– сообщил он.

Дух объяснил, что пока не может тегнуть людей из новой команды. Мол, им безопаснее быть анонимными. "Но придет время и мы сможем публично поблагодарить этих замечательных людей", – добавил он. А также призвал рассказывать об этой странице друзьям из-за рубежа.

Обратите внимание! Официальная страница Украины в твиттере – по ссылке. Подписывайтесь также на официальный твитер украинского Крыма – здесь.

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