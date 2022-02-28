Про це розповів Ярема Дух, один зі співавторів ідеї заснування такого акаунту. За його словами, до вторгнення Росії за сторінкою слідкували близько 330 тисяч людей.

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Кількість підписників продовжує зростає

26 лютого він повідомив, що лише за три дні на український офіційний твіттер підписалося 800 тисяч людей зі всього світу. Станом на вечір понеділка, 28 лютого, їх вже понад 1,5 мільйона. І ця кількість постійно росте.

Увага всього світу прикута до нашої держави, в яку нахабно вторглася Росія. "Поки уряди держав чухають собі голови, прості громадяни показують підтримку Україні як можуть", – написав Ярема.

Стара і нова команди акаунту вирішили об'єднатися і працювати, щоб разом протидіяти агресору,

– повідомив він.

Дух пояснив, що поки не може тегнути людей із нової команди. Мовляв, їм безпечніше бути анонімними. "Але прийде час і ми зможемо публічно подякувати цим чудовим людям", – додав він. А також закликав розповідати про цю сторінку друзям з-за кордону.

Зверніть увагу! Офіційна сторінка України у твітері – за посиланням. Підписуйтесь також на офіційний твітер українського Криму – тут.

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