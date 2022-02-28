В Укроборонпроме также отметили, что кроме сборки и ремонта нашей техники – они готовы ремонтировать трофейную. Об этом уже даже успели договориться с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

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Что получили защитники

Итак, за 100 часов войны против российской орды предприятия государственного концерна "Укроборонпром" передали:

военную технику, в частности танки, БМП, БТР и бронеавтомобили – больше чем 50 единиц;

специальную, грузовую и легковую автомобильную технику – 45 единиц;

минометы и гранатометы – 574 единиц;

другое вооружение различных систем и калибров – более 170 единиц;

ракеты – около 600 единиц;

другие боеприпасы – 105 тысяч единиц;

взрывные устройства – 12 тысяч единиц.

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Полный текст сообщения Национальной гвардии Украины:

За 100 часов войны против российских оккупантов предприятиями ГК "Укроборонпром" передано в Министерство обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, территориальной обороны ВС Украины и других силовых структур:

Военная техника, в частности танки, БМП, БТР и бронеавтомобили – более 50 ед.

Специальная, грузовая и легковая автомобильная техника – 45 ед.

Минометы и гранатометы – 574 ед.

Другое вооружение различных систем и калибров – более 170 ед.

Ракеты – около 600 ед.

Другие боеприпасы – 105 тыс. ед.

Взрывные устройства – 12 тыс. ед.

Кроме сборки и ремонта нашей техники – готовы к ремонту трофейной, о чем уже договорились с Генеральным штабом ВСУ.