В Укроборонпромі також зазначили, що крім збірки та ремонту нашої техніки – вони готові ремонтувати трофейну. Про це вже навіть встигли домовились з Генеральним штабом Збройних сил України.

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Що отримали захисники

Отже, за 100 годин війни проти російської орди підприємства державного концерну "Укроборонпром" передали:

військову техніку, зокрема – танки, БМП, БТР та бронеавтомобілі – більше ніж 50 одиниць;

спеціальну, вантажну та легкову автомобільну техніку – 45 одиниць;

міномети та гранатомети – 574 одиниць;

інше озброєння різних систем та калібрів – більше ніж 170 одиниць;

ракети – близько 600 одиниць;

інші боєприпаси – 105 тисяч одиниць;

вибухові пристрої – 12 тисяч одиниць.

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Повний текст допису Національної гвардії України:

За 100 годин війни проти російських окупантів підприємствами ДК "Укроборонпром" передано до Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Територіальної оборони ЗС України та інших силових структур:

Військова техніка, зокрема танки, БМП, БТР та бронеавтомобілі – більше ніж 50 од.

Спеціальна, вантажна та легкова автомобільна техніка – 45 од.

Міномети та гранатомети – 574 од.

Інше озброєння різних систем та калібрів – більше ніж 170 од.

Ракети – близько 600 од.

Інші боєприпаси – 105 тис. од.

Вибухові пристрої – 12 тис. од.

Окрім збірки та ремонту нашої техніки – готові до ремонту трофейної про що вже домовились з Генеральний штаб ЗСУ.