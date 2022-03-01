Пограничники отметили, что за 5 суток агрессии в Украине на родину вернулись 80 тысяч украинцев. Большинство из них – мужчины.

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Патриоты возвращаются, чтобы вступить в ВСУ

Патриоты, которые работали или временно проживали за границей, прибывают в Украину, чтобы пополнить ряды Вооруженных Сил, других военных формирований и сил территориальной обороны. Гордимся соотечественниками!

– рассказали в ГПСУ.

Какова ситуация на западных границах на выезд:

За сутки 28 февраля государственную границу Украины на западном участке пересекли почти 108 тысяч человек и почти 15 тысяч транспортных средств.

Сейчас в очередях находятся около 8 тысяч автомобилей.

На выезд из Украины в ЕС и Молдову проследовало почти 96 тысяч человек. В частности, границу в Польшу пересекли почти 61 тысяча человек, остальные – в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову.

В ГПСУ отметили, что все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме. Проверки и пропускные операции максимально упрощены, минимизирован список документов, которые необходимо иметь с собой при выезде из страны.

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