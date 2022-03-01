Прикордонники зазначили, що за 5 діб агресії в Україні на батьківщину повернулись 80 тисяч українців. Більшість з них – чоловіки.

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Патріоти повертаються аби вступити до ЗСУ

Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони. Пишаємося співвітчизниками!

– розповіли у ДПСУ.

Яка ситуація на західних кордонах на виїзд:

За добу 28 лютого державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 108 тисяч осіб та майже 15 тисяч транспортних засобів.

Наразі у чергах перебувають близько 8 тисяч автомобілів.

На виїзд з України до ЄС та Молдови прослідувало майже 96 тисяч осіб. Зокрема, кордон до Польщі перетнули майже 61 тисяча людей, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.

У ДПСУ зазначили, що усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Перевірки та пропускні операції максимально спрощені, мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни.

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