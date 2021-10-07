То есть журналисты проанализировали последние 9 лет деятельности ряда компаний. Информацию собрали из источников в налоговой и из опубликованных налоговой открытых данных.

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Журналисты проанализировали доходы фирм "Квартала 95" за последние 9 лет

Издание насчитало 24 компании в группе "Квартал 95", однако активный заработок получали именно 11 фирм.

С 2012 по 2020 год компании, входящие в группу "Квартал 95" получили доход в почти 108 миллионов долларов. При этом чистая прибыль фирм составил почти 14 млн долларов, так что они оплатили в бюджет чуть более 3 миллионов долларов налога на прибыль,

– говорится в сообщении.

В частности, издание выяснило, что:

в 2012 году, когда юмористическое шоу Зеленского и партнеров переходило на канал "1+1" Коломойского, они получили наибольший доход – более 20,2 миллиона долларов;

в течение 2013 – 2015 годов фирмой Зеленского были убыточными, и с каждым годом сумма убытков росла;

в 2016 году компании группы "Квартал 95" начинают ежегодно получать доход между 10 и 20 миллионами долларов.

И издание вспомнило, что "оффшорные структуры получили еще 40 миллионов от фирм, связанных с Коломойским.

Коротко о расследовании издания