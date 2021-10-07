Тобто журналісти проаналізували останні 9 років діяльності низки компаній. Інформацію зібрали зі джерел у податковій та з опублікованих податковою відкритих даних.

До теми Відкриття банківської "Пандори": як Україна потрапила у міжнародний офшорний скандал

Журналісти проаналізували доходи фірм "Кварталу 95" за останні 9 років

Видання нарахувало 24 компанії в групі "Квартал 95", проте найактивніший заробіток отримували саме 11 фірм.

Із 2012 по 2020 рік компанії, що входять до групи "Квартал 95" отримали дохід у майже 108 мільйонів доларів. При цьому чистий прибуток фірм склав майже 14 мільйонів доларів, отже вони сплатили до бюджету трохи більше 3 мільйонів доларів податку на прибуток,
– мовиться у повідомленні.

Зокрема, видання з'ясувало, що:

  • у 2012 році, коли гумористичне шоу Зеленського та партнерів переходило на канал "1+1" Коломойського, вони отримали найбільший дохід – понад 20,2 мільйона доларів;
  • протягом 2013 – 2015 років фірми Зеленського були збитковими, і з кожним роком сума збитків росла;
  • у 2016 році компанії групи "Квартал 95" починають щорічно отримувати дохід між 10 та 20 мільйонами доларів.

Та видання пригадало, що "офшорні структури отримали ще 40 мільйонів від фірм, пов'язаних з Коломойським".

Коротко про розслідування видання

  • 3 жовтня видання "Слідство.Інфо" опублікувало інформацію розслідування "Офшор 95". Мовилось, що оточення Зеленського могло бути причетними до офшорного переказу від структур, пов'язаних з Ігорем Коломойським. В оточенні Зеленського ж кажуть, що офшори потрібні були "Кварталу 95" "для захисту інтересів" від бандитів, які приходили до влади.
  • Зокрема мовиться про те, з 2012 року фірми Зеленського та його команди нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським.
  • Також там мовиться, що журналісти-розслідувачі розкрили схему виведення грошей з "Приватбанку" великих юридичних компаній, які створювали та обслуговували офшорні компанії.