Общий объем уплаченных ОККО налогов за 9 месяцев 2023 года в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Таким образом, на налоги группы OKKO пришлось примерно 0,88 процента всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины за 9 месяцев 2023 года.

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Если перечислить налоги, уплаченные с операционной деятельности, на одну заправку, то каждый АЗК ОККО в январе-сентябре 2023 года заплатил в бюджет 7 миллионов 165,18 тысячи гривен, или же по 796,13 тысячи гривен в месяц. Этот показатель на 21 процент выше, чем в январе-сентябре 2022 года.

В пересчете на 1 литр реализуемого горючего показатель уплаты налогов с операционной деятельности составил 2,52 гривны (против 2,29 гривны с литра за 9 месяцев 2022 года). По результатам 3-го квартала 2023 года этот показатель составил уже 2,70 гривны на 1 литр. В пересчете же на одного работника компании уровень уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, военный сбор и налог на доходы физических лиц составляет ныне 9693 гривны ежемесячно.

В условиях противостояния агрессору одна из главных задач бизнеса – полная и своевременная уплата налогов. Ведь каждая перечисленная в бюджет гривна – это дополнительные средства на укрепление армии, восстановление разрушенной инфраструктуры, социальную поддержку наших сограждан. Однако чтобы быстрее приблизить победу, мы не ограничиваемся только уплатой налогов. Еще более 1,3 миллиарда гривен ОККО уже передала в поддержку ВСУ и восстановление Украины,

– комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида.

Здесь речь идет и о закупке техники и вооружения для ВСУ, и о бесплатном питании наших защитников в прифронтовых районах, и о поддержке местных общин и волонтеров топливом, и о многих других проектах. И мы будем продолжать это делать вплоть до окончания полномасштабной войны,

– добавляет он.