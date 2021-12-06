Вопрос экологической модернизации предприятий является приоритетным для украинской международной горно-металлургической компании.

После завершения реконструкции газоочистных установок литейного двора и бункерной эстакады доменной печи №5 в июне 2021 ММК им. Ильича приступил к реализации аналогичного проекта для доменной печи №4.

Прогресс достигнут в реализации ряда других инициатив:

реконструкция газоочистного оборудования кислородных конвертеров на МК "Азовсталь";

замена газоочистных установок на обжиговой машине Lurgi 552-A на Северном ГОКе.

Обратите внимание, что компания продолжает выделять средства на реализацию социальных проектов. Так, в январе-сентябре "Метинвест" выделил 2 млн. долларов на борьбу с COVID-19.

В частности, компания увеличила объем капитальных инвестиций на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 822 млн. долларов, и заплатила 1,1 млрд. долларов налога.