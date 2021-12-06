Питання екологічної модернізації підприємств є пріоритетним для української міжнародної гірничо-металургійної компанії.
Після завершення реконструкції газоочисних установок ливарного двору і бункерної естакади доменної печі №5 у червні 2021 року ММК ім. Ілліча приступив до реалізації аналогічного проєкту для доменної печі №4.
Прогресу досягнуто в реалізації ряду інших ініціатив:
- реконструкція газоочисного обладнання кисневих конвертерів на МК "Азовсталь";
- заміна газоочисних установок на випалювальній машині Lurgi 552-A на Північному ГЗК.
Зокрема, компанія збільшила обсяг капітальних інвестицій на 79% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 822 млн доларів, і заплатила 1,1 млрд доларів податку.