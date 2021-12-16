Отметили, что RT Deutsch удалили из YouTube за обход наложенных в сентябре ограничений. В пресс-службе Google в России подчеркнули, что у платформы есть четкие правила сообщества.

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Канал удалили за нарушения условий использования. Если канал удалили, его владелец не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы.

Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений,

– говорится в сообщении.

Реакция Москвы

Представительница российского МИД Мария Захарова прокомментировала блокировку. Сказала, что ничего другого не ожидали.

Каждый поздравляет с премьерой, как умеет,

– сказала Захарова.

Редактор российского RT Маргарита Симоньян заявила о якобы "медийной войне".

Что этому предшествовало

YouTube еще в сентябре удалил канал германской редакции Russia Today. Платформа объяснила причину – российское СМИ распространяло лживую информацию о коронавирусе.

В МИД России заявили, что решение блокировки канала преследует единственную цель – "заглушить источники информации, которые не укладываются в комфортный для немецкого официоза медийный фон".

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