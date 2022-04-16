Всего за день удалось эвакуировать 1449 человек. Были коридоры из Мариуполя, Бердянска, а также из нескольких городов в Луганской области, информирует 24 канал.

Обратите внимание Вероятность привлечения к боевым действиям войск из Приднестровья остается низкой, – Генштаб

Как срабатывали гуманитарные коридоры 16 апреля

Через гуманитарные коридоры из Бердянска и Мариуполя удалось выехать в Запорожье 1381 человеку . Для этого они использовали собственный транспорт:

непосредственно из Мариуполя спаслось 170 человек ;

еще 1211 человек покинул несколько городов в Запорожской области. Речь идет о Родах, Васильевке, Бердянске и Мелитополе.