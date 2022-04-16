Загалом за день вдалося евакуювати 1 449 людей. Були коридори з Маріуполя, Бердянська, а також з кількох міст на Луганщині, інформує 24 канал.

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Як спрац ювали гуманітарні коридори 16 квітня

Через гуманітарні коридори з Бердянська та Маріуполя вдалося виїхати до Запоріжжя 1 381 людині. Для цього вони використовували власний транспорт:

безпосередньо з Маріуполя врятувалося 170 осіб ;

; ще 1 211 людина покинула кілька міст у Запорізькій області. Йдеться про Пологи, Василівку, Бердянськ та Мелітополь.

Щодо роботи гуманітарних коридорів на Луганщині, то там склалася наступна ситуація: там вдалося провести організовану евакуацію 68 людей з Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної. Людей вивози попри перманентні обстріли. На жаль, масштабні обстріли зірвали евакуацію жителів міста Лисичанськ, що на Луганщині.

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