Лгали и давали пустые обещания, в частности, министр обороны Беларуси и глава белорусской пограничной службы. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте также Демонстрации для Путина, – Вениславский прокомментировал угрозу наступления из Беларуси

Беларусь лгала Украине об отсутствии угрозы с ее территории

Из-за того, что Беларусь фактически дала "зеленый свет" для российских захватчиков и их техники на своей территории, северные регионы Украины получили огромные разрушения, а люди там пережили невыразимые ужасы оккупации. Кроме того, с территории Беларуси и дальше летят российские ракеты по городам и селам нашего государства.

Действительно, мы считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, к сожалению, произошло. Более того, за два дня до войны наш министр обороны общался с министром обороны Беларуси. Они уверяли, что ни в коем случае этого не будет (нападения из Беларуси – ред. 24 канал),

– рассказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что о "ненападении" на Украину представителей нашего государства также уверял и глава пограничной службы Беларуси . Он, в частности, убеждал, что его страна не будет участвовать в войне и с белорусской территории на наше государство "никто не пойдет".

Но они пошли не только с этой стороны, они пошли по всей границе,

– заметил Данилов.

К слову, Алексей Данилов подчеркнул, что украинские власти сейчас следят за событиями в Беларуси, где создают новое оперативное командование на границе с нашим государством, и осознают уровень угрозы с этой стороны.

Детальнее Лукашенко приказал создать оперативное командование на границе с Украиной

"Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, и осознаем угрозу, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения (создание оперативного командования – ред. 24 канал), уже расположены" российские "Искандеры" , и уровень угрозы с той стороны нам понятен", – подытожил Алексей Данилов.

Обратите внимание – Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России: смотрите видео