Брехали й давали порожні обіцянки, зокрема, міністр оборони Білорусі й очільник білоруської прикордонної служби. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Читайте також Демонстрації для Путіна, – Веніславський прокоментував загрозу наступу з Білорусі

Білорусь брехала Україні про відсутність загрози з її території

Через те, що Білорусь фактично дала "зелене світло" для російських загарбників та їхньої техніки на своїй території, північні регіони України зазнали величезних руйнувань, а люди там пережили невимовні жахи окупації. Крім того, з території Білорусі й далі летять російські ракети по містах та селах нашої держави.

Дійсно, ми вважали, що з території Білорусі не буде того нападу, який, на жаль, відбувся. Щобільше, за два дні до війни наш міністр оборони спілкувався з міністром оборони Білорусі. Вони запевняли, що у жодному разі цього не буде (нападу з Білорусі – ред. 24 канал),

– розповів Данілов.

Секретар РНБО додав, що про "ненапад" на Україну представників нашої держави також запевняв й очільник прикордонної служби Білорусі. Він, зокрема, переконував, що його країна не братиме жодної участі у війні й з білоруської території на нашу державу "ніхто не піде".

Але вони пішли не лише з цього боку, вони пішли по всьому кордону,

– зауважив Данілов.

До слова, Олексій Данілов підкреслив, що українська влада наразі стежить за подіями у Білорусі, де створюють нове оперативне командування на кордоні з нашою державою, й усвідомлює рівень загрози з цього боку.

Детальніше Лукашенко наказав створити оперативне командування на кордоні з Україною

"Ми розуміємо, що відбувається на території Білорусі, слідкуємо за заявами, які робить Лукашенко, й усвідомлюємо загрозу, яка може існувати з цього боку. На жаль, там, окрім цього рішення (створення оперативного командування – ред. 24 канал), вже розташовані російські "Іскандери", і рівень загрози з того боку нам зрозумілий", – підсумував Олексій Данілов.

Зверніть увагу – Євросоюз узгодив шостий пакет санкцій проти Росії: дивіться відео