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За два дня от вражеской пули погибли двое украинских бойцов: известные имена

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Слева – Андрей Суприган, справа – Александр Карпика
Слева – Андрей Суприган, справа – Александр Карпика / Коллаж 24 канала

В течение двух дней на Донбассе от пули врага погибли двое украинских защитников. Боевики 13 мая смертельно ранили 24-летнего бойца из Винницкой области Александра Карпика. А 14 мая погиб выпускник львовского военного лицея – 30-летний майор Андрей Суприган.

Из-за атак войск оккупанта на Донбассе за два дня погибли двое украинских военных, сообщает 24 канал.

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Потеря на Донбассе 14 мая

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе потеря, сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый.

Погиб военный – заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения,
 – написал Садовый.

Что известно об Андрее Супригане

  • Военный служил в 81-й десантно-штурмовой бригаде.
  • Был рыцарем Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени.
  • С начала агрессии РФ участвовал в боевых действиях.
  • Является выпускником лицея имени Героев Крут и Академии сухопутных войск во Львове.

Потеря на Донбассе 13 мая

От пули снайпера погиб боец ​​с Виннитчины, сообщили в местной ОГА.

Винницкая область понесла очередную потерю: в зоне ООС погиб боец ​​Александр Карпика 1996 года рождения,
– говорится в сообщении.

Старший солдат погиб при исполнении служебных обязанностей. Военный получил огнестрельное пулевое сквозное ранение от пули снайпера. Бойцу провели операцию, однако спасти его, к сожалению, не удалось.

По словам нардепки Ларисы Билозир, Карпика погиб в результате враждебных обстрелов под Катериновкой (Золотовский городской совет) в Донецкой области.

Что известно об Александре Карпике

  • Служил в 30-й бригаде Новоград-Волынского полка, в армии – четыре года.
  • Боец жил в селе Буды Тростянецкого района.
  • Женат не был.

Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 года пророссийские боевики сотни раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 50 военных.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Украина – Россия Потери Андрей Садовой Война на Донбассе Операция Объединенных сил Оккупированные территории Пророссийские боевики Винница Новости Львова
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