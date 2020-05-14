Оккупанты устроили ночные бои на Донбассе: погиб военный

Пророссийские боевики в течение суток 13 мая устроили 9 обстрелов на Донбассе. Вследствие враждебных действий погиб украинский боец, еще двое получили ранения.

Свои обстрелы враг вел из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Важно Пророссийские боевики обстреляли дом мирных жителей Авдеевки: фото

В частности, пророссийские боевики совершили 5 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" (Донецкая область):

неподалеку Гнутово, Талаковки и Широкино противник обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

по окрестностям Старогнатовки оккупанты дважды задействовали гранатометы различных систем.

Еще 4 вражеских обстрела были осуществлены в районе ответственности группировки "Север" (Луганская область):

вблизи Крымского враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

по окрестностям Орехово оккупанты применили 120-миллиметровый миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

рядом с Катериновкой захватчики нарушали режим прекращения огня, используя 82-миллиметровые минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские воины на все обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами,

– заверили в штабе ООС.

По данным разведки, украинские военные, отвечая на вражеские обстрелы, ранили трех военных врага.

Впрочем, боевики не прекратили свои провокации, устроив ночные бои. С севера уже к 7 утра враг совершил 5 коварных обстрелов украинских позиций. 14 мая сейчас среди украинских воинов обошлось без потерь.