Окупанти влаштували нічні бої на Донбасі: загинув військовий

Проросійські бойовики впродовж доби 13 травня проросійські бойовики влаштували 9 обстрілів на Донбасі. Внаслідок ворожих дій загинув український боєць, ще двоє отримали поранення.

Свої обстріли ворог вів з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Важливо Проросійські бойовики обстріляли будинок мирних жителів Авдіївки: фото

Зокрема, проросійські бойовики здійснили 5 обстрілів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

неподалік Гнутового , Талаківки та Широкиного противник обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

, та противник обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. по околицях Старогнатівки окупанти двічі задіяли гранатомети різних систем.

Ще 4 ворожі обстріли були здійснені у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):

поблизу Кримського ворог двічі відкривав вогонь мінометів 120-го калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

ворог двічі відкривав вогонь мінометів 120-го калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. по околицях Оріхового окупанти застосували 120-міліметровий міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

окупанти застосували 120-міліметровий міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. поруч з Катеринівкою загарбники порушували режим припинення вогню, застосувавши 82-міліметрові міномети, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українські воїни на всі обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами,

– запевнили у штабі ООС.

За даними розвідки, українські військові, відповідаючи на ворожі обстріли, поранили трьох військових ворога.

Втім бойовики не припинили свої провокації, влаштувавши нічні бої. З півночі вже до 7 ранку ворог здійснив 5 підступних обстрілів українських позицій. 14 травня наразі серед українських воїнів обійшлося без втрат.