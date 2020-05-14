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Окупанти влаштували нічні бої на Донбасі: загинув військовий

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Внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі загинув український військовий
Внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі загинув український військовий / centre.today

Проросійські бойовики впродовж доби 13 травня проросійські бойовики влаштували 9 обстрілів на Донбасі. Внаслідок ворожих дій загинув український боєць, ще двоє отримали поранення.

Свої обстріли ворог вів з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Зокрема, проросійські бойовики здійснили 5 обстрілів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

  • неподалік Гнутового, Талаківки та Широкиного противник обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • по околицях Старогнатівки окупанти двічі задіяли гранатомети різних систем.

Ще 4 ворожі обстріли були здійснені у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):

  • поблизу Кримського ворог двічі відкривав вогонь мінометів 120-го калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • по околицях Оріхового окупанти застосували 120-міліметровий міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
  • поруч з Катеринівкою загарбники порушували режим припинення вогню, застосувавши 82-міліметрові міномети, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українські воїни на всі обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами,
– запевнили у штабі ООС.

За даними розвідки, українські військові, відповідаючи на ворожі обстріли, поранили трьох військових ворога.

Втім бойовики не припинили свої провокації, влаштувавши нічні бої. З півночі вже до 7 ранку ворог здійснив 5 підступних обстрілів українських позицій. 14 травня наразі серед українських воїнів обійшлося без втрат.

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Операція Об'єднаних сил Постраждалі Жертви Війна на Донбасі Новини України
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