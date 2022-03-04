В список гуманитарной помощи от международных партнеров входят:
- 375 тонн продуктов питания;
- 147 тонн одежды;
- 90 тонн средств личной гигиены;
- 35 тонн медикаментов;
- 324 тонны других товаров, необходимых для удовлетворения жизненных потребностей людей, вынужденно изменивших местожительства, пострадали от военных действий, а также присоединившихся к территориальной обороне.
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В Министерстве социальной политики Украины сообщают, что самые большие объемы гуманитарной помощи доставляются на территорию Украины через Закарпатскую таможню. Также гуманитарная помощь поступает через Черновицкую, Черкасскую, Волынскую таможни.
Во время военного положения при ввозе на территорию Украины гуманитарной помощи:
- не нужно получать отдельное решение о признании груза гуманитарной помощью;
- получатель необязательно должен быть включен в Единый реестр получателей гуманитарной помощи;
- пропуск происходит без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности;
- таможенная и пограничная службы обеспечивают безотлагательный пропуск через Государственную границу Украины гуманитарной помощи.