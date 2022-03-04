До переліку гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів входять:

375 тонн продуктів харчування;

147 тонн одягу;

90 тонн засобів особистої гігієни;

35 тонн медикаментів;

324 тонни інших товарів, необхідних для задоволення життєвих потреб людей, які вимушено змінили місця проживання, постраждали від воєнних дій, а також тих, які доєднались до територіальної оборони.

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В Міністерстві соціальної політики України повідомляють, що найбільші обсяги гуманітарної допомоги доставляються на територію України через Закарпатську митницю. Також, гуманітарна допомога надходить через Чернівецьку, Черкаську, Волинську митниці.

Під час воєнного стану при ввезенні на територію України гуманітарної допомоги:

не потрібно отримувати окреме рішення про визнання вантажу гуманітарною допомогою;

отримувач не обов'язково має бути включеним до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги;

пропуск відбувається без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

митна та прикордонна служби забезпечують невідкладний пропуск через Державний кордон України гуманітарної допомоги.

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