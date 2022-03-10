Об этом заявил на брифинге в Пентагоне 9 марта спикер оборонного ведомства США Джон Кирби.

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Почти все ракеты, выпущенные как с территории Украины, так и извне, были нацелены на объекты в восточной части Украины. Если провести прямую линию от Киева до Одессы, то почти все эти удары были сосредоточены к востоку от этой линии.

– сказал он.

Джон Кирби также подчеркнул, что вторжение в Украину должно быть прекращено немедленно, чтобы гражданское население было в безопасности как от ракетных, так и от авиа-, артиллерийских и других ударов.

Кроме того, в Пентагоне отмечали, что украинская система ПВО все еще остается эффективной.

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