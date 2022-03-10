Про це заявив на брифінгу в Пентагоні 9 березня речник оборонного відомства США Джон Кірбі

Читайте також Знову нічні бомбардування: росіяни обстріляли Суми, Охтирку та околиці

Майже всі ракети, які були випущені як з території України, так і ззовні, були націлені на об’єкти в східній частині України. Якщо провести пряму лінію від Києва до Одеси, то майже всі ці удари були зосереджені на схід від цієї лінії,

– сказав він.

Джон Кірбі також наголосив, що вторгнення в Україну має бути припинено негайно, щоб цивільне населення було в безпеці як від ракетних, так і авіа-, артилерійських й інших ударів.

Окрім цього, у Пентагоні зазначали, що українська система ППО все ще залишається ефективною.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Як рятівники знешкоджують авіаційну бомбу: дивіться відео