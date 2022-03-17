Об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Александр Старух. За минувшие сутки в Запорожье прибыли 7 тысяч мариупольцев, за позапрошлую – около 3. Из них 2 тысячи – дети.

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Большинство людей приехали на собственном автотранспорте

Старух отметил, что большинство людей приехали на собственных автомобилях. В Запорожье людей, которые столько времени были в блокаде и под постоянными обстрелами, временно размещают в детских садах и школах. Работники столовых этих заведений вышли на работу, чтобы готовить для эвакуированных.

Большинство из них садятся утром на авто и едут дальше – в Центральную и Западную Украину. Мы, получается, как "перевалочный хаб",

– пояснил Старух.

Председатель ОВА отметил, что максимум в запорожских детсадах и школах могут принять около 30 тысяч человек. Старух напомнил, что Запорожская Сечь никогда не сдавалась и давала отпор врагам.

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