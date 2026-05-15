За Ермака уже могли внести всю сумму залога, – адвокат

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак должен внести залог, чтобы не быть в СИЗО. Его адвокат Игорь Фомин говорит, что всю необходимую сумму уже могли собрать.

Об этом он сообщил в эфире "Новости.LIVE" вечером 15 мая. В частности, сам адвокат внес за Ермака несколько миллионов.

Правда ли, что за Ермака уже внесли всю сумму залога?

Ведущая спросила адвоката, сколько денег залога уже внесли за экс-чиновника. Ведь последние известные данные свидетельствовали о 58,8 миллиона гривен залога из необходимых 140 миллионов. Такие цифры привела "Украинская правда".

Игорь Фомин предположил, что сумма собрана полностью – мол, если посчитать все транзакции, то должно хватить. Впрочем, через длительный финансовый мониторинг и особенности работы банковской системы средства медленно зачисляют на конечный счет.

Я надеюсь, что вся сумма. Однако очень сложно с банками. Очень много людей участвует в этом. И очень сложно наша банковская система принимает платежи. Тем более много платежей, много людей. Я сейчас даже не могу сказать, уже все ли средства внесены, но, по моему мнению, если все те платежи, которые делают люди, зачислены, то эта сумма должна быть внесена,

– сказал он.

Сам Фомин внес за Ермака 5 миллионов залога.

Интересно! В комментарии Суспильному Игорь Фомин добавил: деньги на залог уже собрали. Однако из-за того, что банки уже не работают, всю сумму еще не зачислили. Сам Ермак продолжает находиться в СИЗО.

Кто еще вносил средства на залог для Ермака:

футболист и футбольный тренер Сергей Ребров (30 миллионов гривен);

член Наблюдательного совета "Укрнафты"и руководитель Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова (8 миллионов гривен);

актер и продюсер Григорий Гришкан (666 тысяч гривен).

К слову, украинцы уже раскритиковали Реброва за помощь Ермаку.

Банки в Украине работают в выходные или Ермак проведет выходные в СИЗО?

Журналисты "Украинской правды" отметили, что в пятницу Высший антикоррупционный суд работает до 15:45. Однако в связи с тем, что продолжались судебные заседания, в здании суда были дежурные, которые в случае поступления полной суммы могли выдать справку о внесении залога.

Банковский день заканчивается в 18:00. В связи с тем, что в ВАКС суббота и воскресенье – выходные дни, суд не сможет проверить, действительно ли поступила нужная сумма на счет, и выдать справку для того, чтобы Ермака выпустили из следственного изолятора в субботу и воскресенье. При этом пополнить банковский счет для внесения залога за бывшего главу Офиса Президента желающие могут и на выходных,

– говорится в материале.

Повлияет ли дело Ермака на поддержку Украины в мире?

Сторонники Ермака порой говорят о том, что расследование только вредит Украине. В то же время историк, политик и дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что реакция Европы на действия НАБУ и САП спокойная.