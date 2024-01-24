За пределами Харькова раздалось несколько серий взрывов. Оккупанты атакуют регион из Белгородской области.

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Харьковщина под вражеским ударом

В 21:23 в пригороде Харькова прогремели первые взрывы. Вскоре Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для Харьковщины и Днепропетровщины.

В 21:29 за городом была слышна новая серия взрывов.

В областной полиции призвали местные жители не покидать укрытие до отбоя тревоги.

О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102,

– говорится в сообщении правоохранителей.

В результате российских обстрелов Харьковского района медики решили госпитализировать 17-летнего подростка.

Также могут быть другие пострадавшие, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Удар по многоэтажке в Харькове с десятками жертв

Вчера утром, 23 января, оккупанты массированно атаковали Украину. Под атакой противника находился и Харьков. Враг бил по гражданской инфраструктуре – многоэтажкам и частным домам.

По предварительным данным, россияне использовали ракеты типа Х-22.

Одна из ракет попала в пятиэтажный дом. Поисково-спасательные работы продолжались два дня. По состоянию на 17.00 24 января они завершены. Из-под завалов разрушенной многоэтажки извлекли тела 10 человек, среди них – тело 8-летней девочки.

Кроме того, около 30 человек госпитализированы с ранениями. По состоянию на утро 24 января в медучреждениях находятся 29 пострадавших. Из них 14 мужчин и 15 женщин.

В частности, две женщины 61 и 46 лет и 21-летний мужчина получили тяжелые политравмы. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Справка: На фоне циничных ударов россиян по Харькову, повлекших десятку жертв, мэр города Игорь Терехов предложил изменить название улицы Пушкинской на имени Григория Сковороды.