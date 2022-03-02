По его словам, важным компонентом нашей обороны является гуманитарная помощь от партнеров и союзников. Они создают нам запас крепости, позволяют перекрывать критические потребности.

Важно Кандидат на вступление в ЕС: преимущества статуса, предоставляемого Украине

"За эти дни я сказал слово "спасибо" тысячи раз. Всем друзьям Украины – от западного побережья США до Дальнего Востока", – сообщил Алексей Резников.

Кроме того, он отметил, что особые слова благодарности нашим соседям, в первую очередь Польше, словацким коллегам, Литве, Латвии, Эстонии и многим другим странам! Турции, которая делает многое в гуманитарном плане.

"Рост поддержки происходит благодаря героизму наших защитников и защитниц, спокойствия и стойкости всего нашего народа", – добавил Министр обороны Украины.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Пост Министерства обороны Украины

Обращение Министра обороны Украины Алексея Резникова:

"Уважаемые украинцы!

152 часа сопротивления.

Важным компонентом нашей обороны является гуманитарная помощь от партнеров и союзников. Они создают нам запас крепости, позволяют перекрывать критические потребности.

За эти дни я сказал слово "спасибо" тысячи раз. Всем друзьям Украины – от западного побережья США до Дальнего Востока.

Особые слова благодарности нашим соседям, в первую очередь Польше, словацким коллегам, Литве, Латвии, Эстонии и многим другим странам! Турции, которая делает многое в гуманитарном плане. Кроме этого, как я уже отмечал, ранее приобретенные байрактары все в строю, починены даже те, которые ранее были в ремонте или на тестировании.

Буквально каждый час мы получаем сведения о готовности той или иной страны оказать помощь топливом, средствами бронезащиты, материалами, медикаментами, другими гуманитарными грузами.

Европа принимает наших беженцев, наиболее уязвимых. Чтобы все остальные могли сосредоточиться на обороне.

Рост поддержки происходит благодаря героизму наших защитников и защитниц, покоя и стойкости всего нашего народа.

Спасибо каждому из вас.

К победе!

Слава Украине!"