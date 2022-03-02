За його словами, важливий компонент нашої оборони – гуманітарна допомога від партнерів і союзників. Вони створюють нам запас міцності, дозволяють перекривати критичні потреби.

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"За ці дні я сказав слово "дякую" тисячі разів. Усім друзям України – від західного узбережжя США до Далекого Сходу", – повідомив Олексій Резніков.

Крім того, він зазначив, що особливі слова вдячності нашим сусідам, в першу чергу – Польщі, словацьким колегам, Литві, Латвії, Естонії та багатьом іншим країнам! Туреччині, яка робить багато в гуманітарному плані.

"Зростання підтримки відбувається завдяки героїзму наших захисників і захисниць, спокою та стійкості усього нашого народу", – додав Міністр оборони України.

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Допис Міністерства оборони України

Звернення Міністра оборони України Олексія Резнікова:

"Шановні українці!

152 години опору.

Важливий компонент нашої оборони – гуманітарна допомога від партнерів і союзників. Вони створюють нам запас міцності, дозволяють перекривати критичні потреби.

За ці дні я сказав слово «дякую» тисячі разів. Усім друзям України – від західного узбережжя США до Далекого Сходу.

Особливі слова вдячності нашим сусідам, в першу чергу – Польщі, словацьким колегам, Литві, Латвії, Естонії та багатьом іншим країнам! Туреччині, яка робить багато в гуманітарному плані. Крім цього, як я вже відзначав, раніше придбані байрактари усі в строю, полагоджені навіть ті, що раніше були у ремонті або на тестуванні.

Буквально щогодини ми отримуємо відомості про готовність тієї чи іншої країни надати допомогу паливом, засобами бронезахисту, матеріалами, медикаментами, іншими гуманітарними вантажами.

Європа приймає наших біженців, найбільш вразливих. Щоб усі інші могли зосередитись на обороні.

Зростання підтримки відбувається завдяки героїзму наших захисників і захисниць, спокою та стійкості усього нашого народу.

Дякую кожному з вас.

До перемоги!

Слава Україні!"