Об этом президент Украины сказал в своем новом обращении вечером 28 февраля, передает 24 канал.

Важно Оккупанты убивают только гражданских: главное об обстреле мирных жителей Харькова 28 февраля

Владимир Зеленский подчеркнул, что Харьков – мирный город. А жилые районы, куда попали российские ракеты, не имели военных объектов.

Это не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Русские знали, куда стреляют. За это преступление точно будет международный трибунал. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей,

– подчеркнул украинский лидер.

Новое обращение Зеленского: смотрите видео

Обстрел Харькова

28 февраля Харьков подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня "Град". По данным главы Харьковской военно-гражданской администрации Олега Синегубова, войска России вели обстрелы в районах:

Алексеевка,

Салтовка,

Павлово Поле.

В то же время делали они это днем, "когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой". По его словам, подсчитать точное количество погибших и пострадавших пока невозможно. Однако украинские защитники "не отступили ни на один метр" и держат позиции в направлении Белгорода, Дергачей, Циркунов, Чугуева.

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