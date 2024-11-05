В ежедневной сводке на 24 Канале военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил замысел россиян по использованию войск КНДР.

Важно Войска КНДР впервые столкнулись с ВСУ в Курской области, – источники

Ситуация на Курском направлении

По словам эксперта, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то можно сделать вывод, что Россия не способна с помощью своих вооруженных сил защитить свою территорию. Именно поэтому приходится подтягивать войска КНДР на Курское направление.

До границы с Украиной они еще не доползли. Разве, возможно, есть несколько десятков инженеров на нашей территории. Однако на самом деле сейчас Россия пытается защититься благодаря северокорейским войскам.

Военные КНДР своей "грудью" защищают направление в Москву. Не Рублевка вышла и выстроилась в районе Курщины, а военных из КНДР подтянули, ведь их дешевле использовать. Примерно так это выглядит,

– отметил Роман Свитан.

Северокорейские войска сейчас будут втягиваться в боевые действия. Соответственно, как только мы сможем до них доставать – они будут уничтожаться.

"Если разведка будет докладывать об их компактном местоположении, туда, я думаю, пойдут и те же HIMARS работать и ракеты дальние, артиллерия, FPV-дроны", – добавил военный эксперт.

Действия россиян на фронте

Роман Свитан отметил, что российские войска преимущественно сконцентрированы сейчас на восточном фронте. У них есть основная задача на ближайшие несколько недель, а именно выдавить наш гарнизон из Курахово. Они бросили туда максимально все возможные резервы.

Если у них не получится вытеснить наш гарнизон, то в зиму они войдут в очень тяжелом положении, ведь у них будут открыты фланги.

Они прекрасно понимают свое положение на этом направлении, если не отработают по Курахово. Все силы сейчас брошены на это направление,

– отметил Роман Свитан.

По мнению военного эксперта, на других направлениях россияне действуют теми силами, которые у них есть, пытаясь выровнять ситуацию.