У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив задум росіян щодо використання військ КНДР.

Важливо Війська КНДР вперше зіткнулися зі ЗСУ у Курській області, – джерела

Ситуація на Курському напрямку

За словами експерта, якщо глянути на ситуацію з іншого боку, то можна зробити висновок, що Росія не здатна за допомогою своїх збройних сил захистити свою територію. Саме тому доводиться підтягувати війська КНДР на Курський напрямок.

До кордону з Україною вони ще не доповзли. Хіба, можливо, є декілька десятків інженерів на нашій території. Проте насправді зараз Росія намагається захиститися завдяки північнокорейським військам.

Військові КНДР своїми "грудьми" захищають напрямок до Москви. Не Рубльовка вийшла й вишикувалася в районі Курщини, а військових з КНДР підтягнули, адже їх дешевше використовувати. Приблизно так це виглядає,

– зазначив Роман Світан.

Північнокорейські війська зараз будуть втягуватися у бойові дії. Відповідно, як тільки ми зможемо до них діставати – вони будуть знищуватися.

"Якщо розвідка буде докладати про їх компактне місце розташування, туди, я думаю, підуть й ті ж HIMARS працювати й ракети дальні, артилерія, FPV-дрони", – додав військовий експерт.

Дії росіян на фронті

Роман Світан наголосив, що російські війська переважно сконцентровані зараз на східному фронті. У них є основна задача на найближчі декілька тижнів, а саме видавити наш гарнізон з Курахового. Вони кинули туди максимально всі можливі резерви.

Якщо в них не вийде витиснути наш гарнізон, то в зиму вони увійдуть в дуже тяжкому становищі, адже у них будуть відкриті фланги.

Вони чудово розуміють своє становище на цьому напрямку, якщо не відпрацюють по Кураховому. Всі сили зараз кинуті на цей напрямок,

– наголосив Роман Світан.

На думку військового експерта, на інших напрямках росіяни діють тими силами, які у них є, намагаючись вирівняти ситуацію.