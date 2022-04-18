В Житомирской области будут судить настоятеля храма
Так, в марте 64-летний настоятель церкви московского патриархата, во время общения на улице с местными, давал им наставления о полномасштабном вторжении России в Украину.
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Подозреваемый пытался убедить общину в том, что власть российской федерации прислала войско освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, защитить русскоязычное население братского народа.
– говорится в сообщении.
Настоятель церкви утверждал, что цинично убивают гражданских, разрушают дома и все вокруг не русские войска, а ВСУ.
В ответ на такие заявления прихожане обратились к правоохранителям, квалифицировавшим действия священнослужителя как коллаборационную деятельность.
Пока прокуроры Новоград-Волынской окружной прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт.