На Житомирщині судитимуть настоятеля храму

Так, у березні 64-річний настоятель церкви московського патріархату, під час спілкування на вулиці з місцевими, давав їм настанови щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Головне Ракетні удари по Львову, звернення Медведчука: основне за 54 день війни

Підозрюваний намагався переконати громаду у тому, що влада російської федерації прислала військо визволити українців від нацистів та бандерівців, захистити російськомовне населення братського народу,

– йдеться у повідомленні.

Настоятель церкви стверджував, що цинічно вбивають цивільних та руйнують домівки і все довкола не російські війська, а ЗСУ.

У відповідь на такі заяви прихожани звернулися до правоохоронців, які кваліфікували дії священнослужителя як колабораційну діяльність.

Наразі прокурори Новоград-Волинської окружної прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт.

Зауважте – ЗСУ знають, що робити, – Венісласький про початок наступу Росії на Сході: дивіться відео