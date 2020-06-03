С 3 июня 2020 года вступил в силу закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей. Отныне за повторную кражу кабелей можно получить заключение сроком от 3 до 5 лет.

Закон усилил ответственность за повреждение сетей За закон об уголовной ответственности за разрушение телекоммуникационных сетей нардепы проголосовали 13 мая, в конце месяца его подписал президент Владимир Зеленский, информирует "РБК-Украина". Важно Пешеходов будут штрафовать за нарушение ПДД Что предусматривает новый закон Закон вносит изменения в статью 147 УК.

За нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или их повреждение, а также технических средств или сооружений связи грозят штрафы :

– для граждан в размере от 1700 до 3400 гривен ;

– для должностных лиц – от 5100 до 6800 гривен .

: – для граждан в размере ; – для должностных лиц – . За умышленное повреждение или разрушение сети, в случае которого прекращается предоставление услуг, грозит:

– штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен ;

– или общественные работы на срок до 120 часов;

– или ограничение свободы на срок от одного до трех лет .

– штраф ; – или на срок до 120 часов; – или ограничение свободы на срок . В случае повторного нарушения злоумышленнику грозит тюрьма сроком от трех до пяти лет. Обратите внимание! Ранее необходимость ужесточения наказания за кражу кабелей отмечали в Минцифры. С 2015 по 2019 год в стране произошло более 122 тысяч краж и повреждений сетей связи.