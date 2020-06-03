За кражу кабеля – на пять лет в тюрьму: вступил в действие новый закон
С 3 июня 2020 года вступил в силу закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей. Отныне за повторную кражу кабелей можно получить заключение сроком от 3 до 5 лет.
Закон усилил ответственность за повреждение сетей
За закон об уголовной ответственности за разрушение телекоммуникационных сетей нардепы проголосовали 13 мая, в конце месяца его подписал президент Владимир Зеленский, информирует "РБК-Украина".
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Что предусматривает новый закон
- Закон вносит изменения в статью 147 УК.
- За нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или их повреждение, а также технических средств или сооружений связи грозят штрафы:
– для граждан в размере от 1700 до 3400 гривен;
– для должностных лиц – от 5100 до 6800 гривен.
- За умышленное повреждение или разрушение сети, в случае которого прекращается предоставление услуг, грозит:
– штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен;
– или общественные работы на срок до 120 часов;
– или ограничение свободы на срок от одного до трех лет.
- В случае повторного нарушения злоумышленнику грозит тюрьма сроком от трех до пяти лет.
Обратите внимание! Ранее необходимость ужесточения наказания за кражу кабелей отмечали в Минцифры. С 2015 по 2019 год в стране произошло более 122 тысяч краж и повреждений сетей связи.