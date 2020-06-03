З 3 червня 2020 року набрав чинності закон щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж. Відтепер за повторну крадіжку кабелів можна отримати ув'язнення терміном від 3 до 5 років.

Закон посилив відповідальність за пошкодження мереж За закон про кримінальну відповідальність за руйнування телекомунікаційних мереж нардепи проголосували 13 травня, наприкінці місяця його підписав президент Володимир Зеленський, інформує "РБК-Україна". Важливо Пішоходів штрафуватимуть за порушення ПДР Що передбачає новий закон Закон вносить зміни до статті 147 ККУ.

За порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або їх пошкодження, а також технічних засобів або споруд зв'язку загрожують штрафи :

– для громадян у розмірі від 1700 до 3400 гривень ;

– для посадових осіб – від 5100 до 6800 гривень .

: – для громадян у розмірі ; – для посадових осіб – . За умисне пошкодження або руйнування мережі, в разі якого припиняється надання послуг, загрожує:

– штраф від 17 000 до 51 000 гривень;

– або громадські роботи на строк до 120 годин;

– або обмеження волі терміном від одного до трьох років.

– штраф або на строк до 120 годин; або обмеження волі терміном У разі повторного порушення зловмисникові загрожує в'язниця терміном від трьох до п'яти років. Зверніть увагу! Раніше на необхідності посилення покарання за крадіжку кабелів наголошували у Мінцифри. З 2015 по 2019 рік в країні сталось понад 122 тисячі крадіжок та пошкодження мереж телекомунікації.