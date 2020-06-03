За крадіжку кабелю – на п'ять років до в'язниці: вступив у дію новий закон
З 3 червня 2020 року набрав чинності закон щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж. Відтепер за повторну крадіжку кабелів можна отримати ув'язнення терміном від 3 до 5 років.
Закон посилив відповідальність за пошкодження мереж
За закон про кримінальну відповідальність за руйнування телекомунікаційних мереж нардепи проголосували 13 травня, наприкінці місяця його підписав президент Володимир Зеленський, інформує "РБК-Україна".
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Що передбачає новий закон
- Закон вносить зміни до статті 147 ККУ.
- За порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або їх пошкодження, а також технічних засобів або споруд зв'язку загрожують штрафи:
– для громадян у розмірі від 1700 до 3400 гривень;
– для посадових осіб – від 5100 до 6800 гривень.
- За умисне пошкодження або руйнування мережі, в разі якого припиняється надання послуг, загрожує:
– штраф від 17 000 до 51 000 гривень;
– або громадські роботи на строк до 120 годин;
– або обмеження волі терміном від одного до трьох років.
- У разі повторного порушення зловмисникові загрожує в'язниця терміном від трьох до п'яти років.
Зверніть увагу! Раніше на необхідності посилення покарання за крадіжку кабелів наголошували у Мінцифри. З 2015 по 2019 рік в країні сталось понад 122 тисячі крадіжок та пошкодження мереж телекомунікації.